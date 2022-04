Director de Abandoned se refiere a los cuestionamientos al proyecto: “Estoy asustado. No voy a mentir”

Las últimas semanas no han sido fáciles para Abandoned, el juego de Blue Box, por el cual primero existió una gran expectación, y ahora hay varias dudas con respecto a si realmente verá la luz algún día, y si es que no se trata de algún tipo de estafa. En este sentido, es que el director del juego decidió romper el silencio y referirse a los cuestionamientos que ha sufrido la desarrolladora.

Cabe mencionar, que uno de los últimos elementos que generó duda en relación al juego, fueron unos tuits borrados por parte de Blue Box de la cuenta oficial del juego, situación que el director, Hasan Kahraman en conversación con IGN trató de explicar mencionando que “básicamente, los tuits se eliminaron porque parte del concepto ha cambiado, y pensé que tal vez simplemente eliminar los tuit y luego twittear información más relevante sería la mejor idea, y finalmente no fue una buena idea”.

Según agregó, “ahora he aprendido a mantenerlos. Incluso si la información o el concepto cambiaron, simplemente conservar la información anterior para que las personas finalmente vean por sí mismas cuales son las diferencias y luego vean que es lo más actual”.

Hace un tiempo, es que se conoció que el estudio tenía una lista bastante larga de juegos que nunca vieron la luz, por lo que los tuits borrados, hicieron que aumentaran los cuestionamientos, y dudas de si el juego realmente existía, lo que Kahraman calificó como “desgarrador”.

En la ocasión, el director del juego, se refirió también al prólogo que tendrá, el cual sería una experiencia virtual y finalmente fue retrasado hasta una fecha indefinida. Sobre este, ahora mencionó que no se trataría de una demo, y que sería un juego en solitario de corta duración el cual serviría como prólogo para Abandoned. Este mismo se pondría a la venta, y según menciona “los ingresos recaudados de Prologue en realidad se utilizarán para financiar el desarrollo de Abandoned”.

Finalmente, el director también se refirió a por qué aún no se ha visto nada del juego señalando que “la razón por la que la gente aún no ha visto nada del juego, ningún desarrollo, es porque simplemente, y para describirlo en una palabra, es que tengo miedo. No voy a mentir”, agregando que “el progreso del desarrollo, no todos pueden entenderlo porque los jugadores no ven, no entienden lo que significa ‘en desarrollo’. A los jugadores no les importa eso”.

Cabe mencionar, que sus palabras dejaron más dudas que certezas sobre el futuro del juego, por lo cual luego salió a explicar a través de su cuenta de Twitter que no hizo un buen trabajo en la entrevista, que era la primera que daba y que “Fue un desastre, no tenía una visión general de lo que quería decir, y Colin preguntaba A y respondía B”.