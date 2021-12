Director de Age of Empires 4 deja Relic Entertainment tras 24 años en el estudio

Este año, y luego de una larga espera, finalmente se lanzó Age of Empires 4, y ahora a los pocos meses de su llegada, el director del juego, Quinn Duffy, ha abandonado Recil Entertainment, tras 24 años trabajando en el estudio.

Quinn Duffy, a lo largo de su trayectoria en Relic trabajó como diseñador en juegos como Homeworld, Company of Heroes, y como director en AoE IV, así como Company of Heroes 2, es decir toda una carrera ligada a los juegos RTS.

En el marco de su despedida, es que este se refirió a la última entrega de Age of Empires mencionando que ”estoy muy orgulloso del trabajo del equipo con Age of Empires IV. En Relic tenía pasión tanto por la historia como por el género de la estrategia en tiempo real. Es por eso que no podría estar más entusiasmado de haber construido un nuevo rumbo para esta querida e icónica franquicia”.

Su salida de todas formas, no debería afectar el cronograma que tiene el juego para los próximos meses, y que involucra una nueva temporada, actualizaciones, y más contenido para el juego.