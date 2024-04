Director de franquicia de World of Warcraft: “No utilizamos IA generativa dentro de WoW”

La inteligencia artificial cada vez va ganando más terreno y teniendo más usos y aunque en muchos casos estos son recibidos de buena manera, en el caso de la IA generativa esta aún es fuertemente cuestionada.

Esto no es diferente en el género de los videojuegos, donde el uso de IA generativa para imágenes o texto no es del todo bien vista por los jugadores.

En este escenario es que el director de franquicia de World of Warcraft, John Hight, se refirió recientemente al uso de esta tecnología y dijo que no se está utilizando en el juego.

“Creo que los artistas del equipo temen que se utilice la IA para dejarlos sin trabajo y ciertamente no quieren que su trabajo se use sin su permiso o sin crédito o cualquier otra cosa, y por eso creo que todos estamos solucionando eso. Las cuestiones de derechos, hasta qué punto usamos esta tecnología, pero no la estamos usando. No utilizamos IA generativa dentro de WoW”. señaló.

Hight fue consultado al respecto por IGN, luego de que este apuntara a la IA como uno de los elementos más interesantes que estaban sucediendo en la industria.

A pesar de esto, mencionan que han utilizado el aprendizaje automático para facilitar el trabajo de algunos desarrolladores. “Hemos utilizado el aprendizaje automático para ayudar a hacer cosas que la gente no puede hacer o que son muy engorrosas”.

“Al colocar armaduras en los personajes, ves cuántos personajes diferentes tenemos. Nuestros artistas solían tener que pasar por allí y construirlo para la forma humana y luego tenían que ir y modernizar todas estas cosas para todas las diversas formas de cuerpo, cuernos, grandes hocicos y colas y todo eso. Simplemente no era un trabajo particularmente divertido para ellos. Hace unos años, dijimos: “¿Podemos usar el aprendizaje automático para ayudar al menos a llegar a un punto en el que el 90% del trabajo esté hecho por ellos y luego puedan ajustarlo?” De hecho, funcionó muy bien. Nos ha permitido hacer muchas más armaduras diferentes. A los artistas les encanta porque es como, ‘Oh, gracias a Dios te deshiciste de la parte sucia de lo que estamos haciendo’”, detalló.