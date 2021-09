Director de God of War: Ragnarok se refiere a su versión de Thor para el juego

Uno de los grandes juegos que se tomó el PlayStation Showcase de la semana pasada, fue el tráiler de God of War: Ragnarok, presentación tras la cual se dieron a conocer diseños de algunos de los personajes que aparecerán en el vidoejuego.

Entre estos diseños se encontraba el de Thor, el cual generó revuelo por ser panzón, con un estilo mucho más despreocupado que el Thor del Universo Cinematográfico Marvel. Ante esto, el director del juego Eric Williams, se refirió al diseño del personaje, mencionando que “Bueno, no lo sé, solo queremos que sea un niño grande, ya sabes. La interpretación de Marvel sobre él es una cosa. Es interesante. Queríamos, ya sabes, profundizar un poco más en la mitología misma”, agregando que ser un dios es acerca de su presencia, y que aunque esta versión de Thor no parezca un modelo, su poder e intensidad no son menos.

En conversación con Game Informer, quien llegó a suceder en el cargo de director a Cory Barlog, agregó que esta versión de Thor, “Tienen presencia de inmediato. Y no siempre se debe a los músculos. Son como si fuera una pared de un ser humano, ya sabes. Así que este es un muro de Dios, ya sabes, y por eso fue muy importante”.

Finalmente menciona que que “quería que se sintiera casi como un manchild, ya sabes, si tuvieras tanto poder y pudieras hacer esas cosas, no crecerías. No es necesario que lo hagas. Simplemente haz lo que quieras”.