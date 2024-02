Director de Helldivers 2 dice que “vale la pena esperar” para comprar el juego hasta que se normalicen los servidores

Helldivers 2 se ha convertido en todo un éxito y se encuentra sufriendo a raíz de este mismo éxito. En esta línea recientemente el director del juego señaló que si no tienes dinero “vale la pena esperar” para comprar el juego hasta que se normalice la situación de los servidores.

A través de Twitter es que Johan Pilestedt, director del juego y CEO de Arrowhead Game Studios, respondió a una persona que dijo que no tenía dinero para comprar el juego. “Si no tienes dinero, consíguelo más tarde. Si bien creamos un juego realmente divertido, vale la pena esperar hasta que los servidores puedan soportar la capacidad”, señaló.

Según agregó, “Quiero decir, como CEO, por supuesto quiero que el juego sea lo más rentable posible, pero si gastaras tu último dinero y te quedas atrapado en las colas del servidor, estaría triste”

Cabe recordar que Helldivers se convirtió en el juego de PlayStation con el mejor lanzamiento en PC, superando a títulos como God of War y The Last of Us. Además recientemente el juego sobrepasó los 400 mil jugadores en Steam.