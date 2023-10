Director de Loki dice que aún no hemos visto al Kang “definitivo”

Kang y sus múltiples variantes alrededor del multiverso es la nueva amenaza del MCU y aunque ya hemos visto varias versiones del personaje, el director de Loki ha dado a conocer que aún no hemos visto la versión “definitiva” del villano.

En conversación con Screen Rant es que Dan DeLeeuw se refirió al respecto señalando que “Amo a todos los Kang, creo que Kang es un gran personaje. No sé si hemos visto al Kang definitivo todavía, en términos de lo que yo imaginaría que sería el Kang definitivo”.

“Creo que todavía hay alguien que debe salir de las sombras”, agregó en la ocasión.

Cabe recordar que entre los Kang que hemos visto hasta la fecha, se encuentra ‘He Who Remains’ el cual fue el villano final de la primera temporada de Loki y fue derrotado por Sylvie. Posteriormente, pudimos ver a Kang el Conquistador, en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, quien también fue derrotado.

En cuanto a la segunda temporada de Loki esta se encuentra disponible a través de Disney+.