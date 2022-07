Disney está negociando con la BBC para tener los derechos de streaming de Doctor Who a nivel global

Un reporte de Bloomberg indica que la compañía Disney ya tiene un nuevo objetivo en la mira: los derechos de streaming de la próxima serie/temporada de la clásica serie de ciencia ficción Doctor Who.

Las negociaciones por ahora solo se encontrarían en sus etapas iniciales, pero claramente la jugada apuntaría a que Disney+ sea la casa de una serie que tiene un nicho de seguidores alrededor de todo el mundo. De ahí que la negociación sería de carácter global, y no solo para Estados Unidos, al tiempo que la BBC mantendría sus derechos sobre el territorio del Reino Unido.

Actualmente la serie se prepara para despedir a la versión del Doctor interpretada por la actriz Jodie Whittaker y la etapa del showrunner Chris Chibnall. El futuro de la serie está asegurado con el regreso de Russell T. Davies como showrunner, quien comandará la nueva etapa - denominada la “Serie 14″ - que protagonizará Ncuti Gatwa (Sex Education).

Por ahora en Estados Unidos los derechos de streaming de las primeras 13 series de Doctor Who están en manos de Doctor Who, mientras que en Latinoamérica no hay ninguna plataforma que cuente con la serie.