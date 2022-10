Disney habría aconsejado Lucasfilm para que dejara de anunciar nuevos proyectos de Star Wars

Durante los últimos años Lucasfilm ha anunciado varios proyectos de Star Wars, pero mientras la mayoría de las apuestas para la televisión se han estrenado o están avanzando de buena manera, en el caso de los proyectos cinematográficos el panorama no es alentador.

Después de todo, aparte de los recientes reportes sobre una nueva película de Star Wars desarrollada por Damon Lindelof, por ahora no existen certezas respecto a cuál será el proyecto que marcará el regreso de la saga al cine.

En ese sentido, mientras apuestas como la trilogía de Rian Johnson y la película de Taika Waititi seguirían en pie, un nuevo reporte dice que Disney habría aconsejado a Lucasfilm para que frenara los anuncios sobre sus siguientes producciones de Star Wars.

Concretamente desde el portal Puck dicen que “Disney le aconsejó a (la presidenta de Lucasfilm Kathleen) Kennedy que dejara de anunciar proyectos y socios creativos, para que la prensa nerd voraz no se abalanzara cuando esos proyectos en realidad no sucedan, como es el caso frecuente en Lucasfilm”.

Si bien hasta ahora el único proyecto reciente de Star Wars que ha sido cancelado oficialmente es la saga que tramaban David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners de Game of Thrones; el punto de Disney no es difícil de comprender ya que, por ejemplo, a Rian Johnson le han preguntado por su trilogía en toda la promoción de Knives Out 2 pero aún no hay nada concreto sobre esas entregas.