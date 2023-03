Disney Plus removió la posible fecha de estreno para la serie de Invasión Secreta

A comienzos de esta semana Disney Plus entusiasmó a los fanáticos de las producciones de Marvel Studios al incluir una fecha de estreno para Invasión Secreta en la página para la serie en su plataforma.

Sin embargo, el streaming de la Casa de Mickey Mouse no tardó en transformar esa emoción en incertidumbre porque poco después de que empezaran a circular las capturas de pantalla sobre el posible estreno de Invasión Secreta durante junio, Disney Plus no solo removió el presunto día de estreno, sino que sacó el apartado para Invasión Secreta de su servicio.

Por supuesto, esto no implica que la serie ha sido descartada ni nada por el estilo aunque bien podría indicar que Invasión Secreta finalmente no se estrenaría en junio y su debut podría postergarse en línea con los planes de Marvel Studios y Disney para moderar su lanzamiento de contenido.

Invasión Secreta se enfocará en Talos (Ben Mendelsohn) y Nick Fury (Samuel L. Jackson) en el contexto de una historia que destapará como los skrulls se han infiltrado en varias organizaciones terrestres.