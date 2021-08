Disney quiere que la demanda de Scarlett Johansson por el estreno de Black Widow se resuelva fuera de los tribunales judiciales

La disputa entre Scarlett Johansson y Disney tiene un nuevo capítulo. Siguiendo a las declaraciones cruzadas tras la presentación de la demanda de la actriz por el estreno de Black Widow, durante el viernes pasado la Casa de Mickey Mouse presentó una moción ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, esta acción legal por parte de Disney exige que la demanda de Johansson por el lanzamiento de Black Widow sea trasladada a un arbitraje. Es decir, la compañía matriz de Marvel Studios está pidiendo que esta disputa se resuelva fuera de los tribunales judiciales.

La demanda de Johansson acusa que Disney infringió su contrato al estrenar Black Widow simultáneamente en cines y Disney Plus con Premier Access. Todo porque, según plantean la actriz y sus representantes, su acuerdo contemplaba un estreno exclusivo en cines además de un bonificaciones por la recaudación cinematográfica que se habrían visto perjudicadas por el estreno en streaming.

Pero aunque la demanda de Johansson dice que Disney indujo a Marvel Studios a incumplir dicho contrato en favor de sus ambiciones para Disney Plus, ahora los abogados de Disney alegan que un arbitraje en la disputa de la actriz podría ser directamente con la compañía detrás del MCU.

“El lenguaje sencillo y amplio del acuerdo de arbitraje abarca fácilmente la queja de Periwinkle [la compañía que representa a Johansson]”, dice la moción de Disney. “En un esfuerzo inútil por evadir este resultado inevitable (y generar publicidad a través de una presentación pública), Periwinkle excluyó a Marvel como parte de esta demanda, sustituyéndolo por su empresa matriz Disney por teorías de interferencia contractual. Pero los principios de larga data no permiten tal habilidad en el juego“.

Por otra parte, en cuanto a la recaudación de Black Widow, la nueva acción legal de Disney sostiene que la película habría tenido un buen desempeño pese a la pandemia ya que hasta el 15 de agosto ha recaudado más de $367 millones de dólares a nivel mundial por su presentación en los cines y $125 millones de dólares gracias a su paso por el streaming.

En ese sentido, Disney alega que la recaudación total [streaming + cine] de Black Widow en Estados Unidos sería “más que la de muchas otras películas del Marvel Cinematic Universe, incluyendo Thor: The Dark World; Ant-Man; Ant-Man and The Wasp; y Guardianes de la Galaxia”. Todo mientras la empresa dice que Johansson no solo habría estado al tanto del plan para el estreno híbrido, sino que “Marvel le ha asegurado a Johansson que se le acreditará el 100% de los recibos de Premier Access y PEHV a los fines de los umbrales de taquilla utilizados para calcular cualquier compensación adicional, aunque Marvel no tiene la obligación de hacerlo en virtud del acuerdo”, según recoge Deadline.

Actualmente Disney espera que el próximo 15 de octubre se desarrolle una audiencia sobre su petición de un arbitraje para este caso, por lo que probablemente de aquí a esa fecha aparecerán más antecedentes sobre esta disputa.