Doctor Strange 2 tendrá “imágenes aterradoras” y “secuencias intensas de violencia”, pero mantendrá la misma calificación que la mayoría del MCU

Pese a que los repsonsables de la película han apuntado una y otra vez a su tono de terror, esta semana se confirmó un dato que parecía inevitable y es que la secuela de Doctor Strange tendrá la misma calificación que la mayoría del MCU.

Concretamente The Motion Picture Association determinó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá una calificación PG-13 para su exhibición en Estados Unidos.

En la práctica esto implica que la película podrá aceptar a un público más amplio que las películas con Clasificación R, aunque los padres tienen que considerar que podría tener momentos que no serán aptos para los más pequeños.

Pero aunque eso no desentona del resto de las producciones de Marvel Studios y sigue las recientes calificaciones de Los Eternos, Black Widow, Shang-Chi an the Legend of the Ten Rings y Spider-Man: No Way Home, quizás lo más llamativo de esta actualización es la razón para aquella categoría.

Después de todo, de acuerdo a Film Ratings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá una calificación PG-13 porque incluye “secuencias intensas de violencia y acción, imágenes aterradoras y algo de lenguaje”.

Por supuesto, a estas alturas no podemos saber cuánto de terror habrá verdaderamente en la película. Sin embargo, un reciente adelanto solo quiere reforzar la idea de que esta sería la primera producción con tintes de miedo que Marvel Studios realiza para el cine.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá funciones en cines desde el 4 de mayo.