Doctor Strange in the Multiverse of Madness también fue prohibida en Egipto

Sumen otro país a la lista de zonas donde Doctor Strange in the Multiverse of Madness no podrá ser exhibida. Un día después de que se reportara que la película no podrá presentarse en Arabia Saudita, ahora se confirmó que la secuela de Doctor Strange tampoco tendrá funciones en Egipto.

Pese a que previamente se había planificado un lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en ese país, este fin de semana IMAX Egipto anunció que el estreno de lo nuevo de Marvel Studios fue cancelado.

“¡Doctor Strange y Wanda no estarán aquí durante su viaje entre universos! Doctor Strange In The Multiverse Of Madness no se lanzará en Egipto”, señaló la cuenta oficial de IMAX Egipto.

Pese a que aquella entidad no explicó por qué se canceló el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Egipto, el portal Egyptian Streets sostiene que también sería debido a la inclusión en su trama de America Chavez, una nueva heroína que es parte de la comunidad LGBTQ+.

Tengan en cuenta que Arabia Saudita también habría suspendido el estreno de Doctor Strange 2 por la misma razón y desde The Hollywood Reporter indicaron que las políticas de los países de Medio Oriente contra la comunidad LGBTQ+ también provocaron la prohibición del lanzamiento de Multiverse of Madness en Kuwait y Catar.

Ni Marvel Studios ni Disney se han pronunciado sobre esta medida que afectará sus ambiciones económicas para la esperada secuela de Doctor Strange, pero tampoco es la primera vez que enfrentan una situación de este tipo ya que en Medio Oriente también experimentaron censura con los estrenos de Los Eternos y West Side Story