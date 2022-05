Doctor Strange In The Multiverse Of Madness ya ha recaudado más de $220 millones de dólares

Como era de esperar, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness sigue sumando dinero en su primer fin de semana en taquilla.

Si bien la película recién lleva un par de días disponible a partir de su pre-estreno el 4 de mayo en algunos territorios, hasta la mañana de este sábado lo nuevo de Marvel Studios ya ha recaudado $229.3 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo a Deadline, de ese total $139.3 millones de dólares corresponden a la exhibición internacional de la secuela de Doctor Strange que en países como India y España ha contado con un desempeño positivo recaudando $4.3 y $2.5 millones de dólares respectivamente.

Todo mientras que en Estados Unidos hasta el momento Doctor Strange In The Multiverse Of Madness ha sumado cerca de $90 millones de dólares.

Con esas cifras, aunque se estima que Doctor Strange In The Multiverse Of Madness no replicará los números de Spider-Man: No Way Home, se espera que la cinta dirigida por Sam Raimi supere la recaudación del primer fin de semana de la película original de Doctor Strange y acumule más de $400 millones de dólares para este domingo.