Dolph Lundgren dice que MGM estaría interesado en un spin-off de Rocky centrado en Ivan Drago

Si lo que adelantó Dolph Lundgren se convierte en realidad, la franquicia de Rocky podría continuar creciendo de la mano de nada más ni nada menos que una película de Ivan Drago.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Lundgren habló sobre ese famoso personaje en el contexto del estreno del corte extendido de Rocky IV.

“Cuando interpreté al personaje hice una historia de origen sobre cómo fue educado por el estado y cómo lo controlaban. No tenía mucho que decir“, señaló Lundgren. “Él no era realmente una persona malvada, solo era un producto del sistema. Es el monstruo de Frankenstein. No es el Dr. Frankenstein, esa era la Unión Soviética. Así que siempre interpreté eso y algo de eso apareció en el ‘85. Sly y yo somos amigos, pero ahora, supongo que quería mostrar el otro lado del personaje. Así que estoy seguro de que lo disfrutaré“.

Pero el actor no solo tuvo esas palabras de cortesía para la nueva edición de Rocky IV, sino que también aseguró que podría concretarse una cinta enfocada de en Drago.

Así, al abordar su participación en Creed II y la pelea eliminada de su personaje con Rocky dijo: “Pensé que era un buen momento. También era un momento para los fans. Era una pelea pequeña y rápida, y pensé que funcionaba. Pero el director (Stephen Caple) y MGM sintieron que era extraña y que no agregaba nada. Por cierto, creo que se habla de hacer un spin-off completo de Drago con MGM. Así que se puede obtener más de eso”.

Por ahora no está claro en qué etapa del desarrollo o las negociaciones estaría ese supuesto spin-off de Drago, por lo que por ahora los fanáticos tendrán que conformarse con la nueva versión de Rocky IV.