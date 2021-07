Dos episodios bastaron para encantarme con la serie de Harley Quinn

No. Previamente no vi los capítulos de Harley Quinn pese a que muchos lo hicieron desde el día 1 de su lanzamiento en el streaming DC Universe en Estados Unidos. Y sí, me decepcioné igual que muchos al conocer que inicialmente no había señal de la serie en la plataforma para Latinoamérica.

Pero después del lanzamiento del streaming el pasado martes, los capítulos de las dos temporadas de la serie ya estaban disponibles desde la noche del jueves.

Tras darle play, solo debo ratificar todo lo que ya se ha dicho: esta serie irreverente e hilarante es tan buena como todos han dicho. Entiende a los personajes, tanto héroes como villanos de Gotham, pero los pasa por un filtro recargado por todas sus experiencias en la cultura pop, para adecuarlos al demente entorno de Harley.

En la serie así no solo hay detalles reconocibles de los cómics, sino que también de las propias adaptaciones audiovisuales. Y sumado eso al estilo de animación, la violencia y el tipo de acción que agregan a esta propuesta, el resultado es muy, pero muy llamativo.

Ahora, mucho más no puedo agregar, ya que a la fecha solo he visto dos capítulos, los primeros: Til Death Do Us Part & A High Bar. Pero esos episodios bastaron y sobraron para encantarme con esta serie. También para tener en claro que no me detendré hasta verlos todos.

Obviamente por ahora no tengo idea si los 24 capítulos restantes siguen la línea o son inclusive mejores, pero hay un detalle que me hizo reír tanto en el capítulo, que estoy completamente enganchado a lo que pueda suceder.

En el episodio en cuestión, Harley llega a la conclusión de que solo hay una forma para demostrar que es más que solo la exnovia del Joker. La tarea es entrar a la Legión del Mal. Es ahí en donde entrar en acción uno de los personajes secundarios de la serie: Bane.

Como la serie aún no tiene doblaje en la plataforma, inevitablemente debe verse en su idioma original y con subtítulos. Pero es justamente ese detalle el que permite apreciar de inmediato a la voz que decidieron darle al clásico villano rompe espaldas. Pero se trata de un detalle tan bueno, que prefiero no explicarlo. Tienen que escucharlo. Y estoy seguro que a todo fanático de Batman le va a encantar.

Para finalizar, solo quiero agregar que los dos primeros episodios también tienen tantas cosas buenas, especialmente a la hora de desarrollar el quiebre de la relación con el Joker, que de inmediato a uno le queda en claro que esta serie de Harley Quinn es mucho más que un buen chiste por aquí y otro buen chiste por allá. Por eso esto no solo es un aviso de que la serie ya está disponible, sino que también es un llamado a que la vean apenas puedan hacerlo.