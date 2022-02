Douglas Trumbull, el pionero de los efectos especiales que trabajó en 2001 y Blade Runner, ha muerto

Una importante figura del campo de los efectos visuales ha muerto. Se trata de Douglas Trumbull, quien trabajó en películas tan clásicas como 2001 y Blade Runner y a menudo es catalogado como un verdadero pionero de los efectos.

Trumbull tenía 79 años y según informó su hija Amy mediante Facebook falleció durante el lunes pasado después de una batalla de dos años contra el cáncer, un tumor cerebral y un derrame cerebral.

Si bien el nombre de Trumbull puede no ser tan conocido como el de los actores y directores que encabezaron algunas de las películas en las que trabajó, su obra ostenta una importante influencia en el cine que conocemos ahora.

Después de todo, tras su desempeño como artista en Los Angeles, Trumbull fue contactado por Stanley Kubrick para participar en la realización de 2001: A Space Odyssey, una película a la que se sumó en obras menores pero en la que terminó como uno de los cuatro supervisores de efectos visuales y ejecutó uno de los logros más recordados de su carrera: el Stargate.

Pero la carrera de Trumbull no se detuvo allí y se encargó de los efectos de películas como The Andromeda Strain y The Tree of Life. Todo mientras también dirigió Silent Running y Brainstorm.

Trumbull fue nominado en tres oportunidades a los Premios Oscar por su trabajo en Close Encounters of the Third Kind, Star Trek: The Motion Picture y Blade Runner. Además realizó la atracción Back to the Future: The Ride de Universal, se desempeñó como vicepresidente de IMAX durante tres años y, según reporta Variety, creó decenas herramientas y técnicas cinematográficas que abarcan desde fotografía de control de movimiento hasta composición en miniatura.