Dragon Quest: The Adventure of Dai - A Hero’s Bonds saldrá el 28 de septiembre

Desde Square Enix dieron a conocer que Dragon Quest: The Adventure of Dai - A Hero’s Bonds, el nuevo juego de la popular saga que llegará a dispositivos móviles, se lanzará el próximo 28 de septiembre.

El juego que se lanzará de forma simultánea en todo el mundo, llegará tanto a dispositivos Android como iOS, y corresponde a un título RPG, en que los jugadores enfrentarán a hordas de enemigos.

Hay que recordar que este no es el único juego de Dragon Quest: The Adventure of Dai que se encuentra en camino ya que para fines de este año se encuentra programado el estreno de Infinity Strash: Dragon Quest - The Adventure of Dai, para PS4 y Nintendo Switch.