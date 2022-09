Dragon Quest X Offline presenta un extendido vistazo a su gameplay

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, la versión para un jugador del MMORPG de la popular franquicia presentó un vistazo a su gameplay.

El vistazo al gameplay fue dado a través de una trasmisión especial de Square Enix centrada centrada en el juego, y diferentes aspectos del desarrollo de este. El juego tiene programado su lanzamiento para el 15 de septiembre en Japón, y llegará a PS4, PS5, Nintendo Switch y PC.

Dragon Quest X Offline corresponde a una versión como su nombre lo indica, sin conexión, de Dragon Quest X Online, lanzado originalmente para Nintendo Wii el cual presentará varios cambios, tanto en los gráficos, como en el diseño de personajes, los cuales contarán con un estilo chibi.

Lamentablemente, el video está sólo en japonés, pero se puede ver el gameplay a partir del minuto 1:09:00.