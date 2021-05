Dwayne Johnson será la voz de Krypto en la película de las Super-Mascotas

Parece que Black Adam no es suficiente para Dwayne Johnson y pronto “La Roca” interpretará a otro papel en una nueva película de DC.

De acuerdo a Variety, Johnson tendrá la misión de realizar la voz de Krypto, el superperro, en la nueva cinta enfocada en las Super-Mascotas.

Esta película es un proyecto que venía sonando desde 2018 y aunque hasta ahora no existía mucha claridad sobre su propuesta, la elección de Johnson como Krypto llega de la mano de antecedentes como que este proyecto se llamará DC’s League of Super-Pets y será dirigido por Sam Levine y Jared Stern en base a un guión escrito por este último. Todo mientras la producción correrá por cuenta de Seven Bucks Productions, la compañía de “La Roca”.

DC’s League of Super-Pets será un proyecto animado y su historia se centrará en “el perro de Superman, que se une a un gato volador para detener el crimen mientras el Hombre de Acero está de vacaciones”, de acuerdo a Variety.

En ese sentido, THR destaca que “Warner Bros y Warner Animation Group dicen que la película contará con un elenco de voces de estrellas para completar la lista de héroes y villanos animales”.

Así, aunque aún no hay claridad respecto a qué otros personajes podrían aparecer en la película, es preciso recordar que en los cómics Krypto ha trabajado con otros animales como Ace el Bati-sabueso, Streaky el supergato, y Jumpa, el canguro de Wonder Woman.

DC’s League of Super-Pets pretende llegar a los cines de Estados Unidos el 20 de mayo de 2022.