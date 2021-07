EA justifica no llevar la mejor versión de FIFA 22 a PC apuntando que muchos jugadores serían “excluidos o forzados a actualizar sus máquinas para jugar”

En octubre próximo llegará una nueva entrega de FIFA, pero el juego de fútbol de EA no ha estado exento de polémica en la previa de su lanzamiento, la mayor de estas debido a que el juego no llevará la mejor versión del título a PC -la de las consolas de nueva generación- y en su lugar llegará la que estará disponible para PS4 y Xbox One.

Esto quiere decir que algunas de las características más novedosas que tendrá el juego no estarán presentes en la versión de PC. Una de estas es HyperMotion, una tecnología que según señalan de EA, hace que los jugadores tengan animaciones y movimientos más realistas en el campo.

De esta forma, HyperMotion, estará disponible sólo en PS5, Xbox Series X/S y Google Stadia, y según detallan desde la desarrolladora, esto es para no aumentar los requisitos mínimos en PC, ya que de hacerlo muchos jugadores quedarían excluidos.

En conversación con PC Gamer, desde EA apuntaron que “esto tendría un impacto significativo en nuestra comunidad de PC que disfruta FIFA cada año, con muchos jugadores excluidos o forzados a actualizar sus máquinas para jugar. Esperamos que nuestros jugadores de PC experimenten los avances jugables y la nueva temporada de innovaciones en FIFA 22”.

Si lo llevamos a una explicación más simple, desde EA no quieren perder ventas de FIFA 22 en PC, aunque esto signifique llevar una versión sin las últimas mejoras de la saga.

Cabe recordar, que el juego también llegará a Nintendo Switch, donde aterrizará con una edición Legacy, es decir que sólo actualizará plantillas y equipaciones a la nueva temporada.

FIFA 22 llegará el 1 de octubre a PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Google Stadia, PC y Nintendo Switch.