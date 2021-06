EA retira varios juegos Need for Speed de las tiendas digitales

Desde Electronic Arts retiraron varios juegos de la franquicia Need for Speed de las tiendas digitales.

Son en total cinco los títulos que ya no se pueden adquirir y que corresponden a: Need for Speed: Carbon (2006), Need for Speed: Undercover (2008), Need for Speed: Shift (2009), Shift 2: Unleashed (2011) y Need for Speed: The Run (2011).

Según anunciaron de EA; junto con esto es que los juegos ya no tendrán sus tiendas in-game de contenido, mientras que los modos online se mantendrán aunque sólo hasta el próximo 1 de septiembre, fecha a partir de la cual sólo se podrá jugar de forma offline.

Dede la compañía a través de una publicación en Reddit, explicaron que “la decisión de retirar juegos nunca es fácil, pero ahora estamos enfocándonos en el futuro de Need for Speed. Esperamos que hayas obtenido muchas victorias, derrapes satisfactorios, momentos de amistosa rivalidad y horas de alegría en los últimos años con estos juegos”.

Cabe recordar que por el momento una nueva entrega se encuentra en camino, la cual está siendo desarrollada por Criterion Games, y se espera que llegue el próximo año luego de ser retrasada por EA: