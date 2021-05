eBay prohibirá la venta de artículos para adultos como el hentai

Una nueva política para la venta de artículos para adultos comenzará a regir en eBay. Recientemente la popular plataforma de comercio actualizó sus políticas y anunció que su sección solo para adultos dejará de operar.

Según recoge Vice, en la práctica esto implicará que eBay prohibirá la venta de un montón de artículos que apuntan exclusivamente a un público adulto y se caracterizan por tener contenido sexual explícito.

De hecho, en el propio sitio web de eBay se plantea que el “anime sexualmente explícito, cómics, libros, películas, animación, manga, hentai u yaoi” no se podrán vender a través de esa plataforma. Todo mientras tampoco se podrán comercializar películas o videojuegos para adultos “ni revistas para adultos, publicaciones nudistas o anime / manga para adultos que incluyan contenido sexualmente explícito, desnudez o historias sexuales”.

Así, aunque las reglas de eBay harán una excepción para publicaciones como Playboy, Playgirl, Mayfair y Penthouse por considerarlas parte del interés de los coleccionistas, la plataforma de comercio argumentó que todo esto es para crear un ambiente seguro en su servicio.

“EBay se compromete a mantener un mercado seguro y confiable. A partir del 15 de junio de 2021, los artículos que muestren contenido sexual o poses sexualmente sugerentes ya no estarán permitidos en eBay.com. ‘Todo lo demás> Solo para adultos’ ya no estará disponible como categoría. No se permitirán nuevos anuncios en la categoría ‘Solo para adultos’ y los anuncios válidos hasta que se cancelen finalizarán en la fecha de renovación”, explicó un vocero de eBay a Vice.

Finalmente eBay advierte que aunque productos como juguetes sexuales nuevos y arte con desnudos que no sean sexualmente explícitos se podrán vender en otras secciones, cualquier infracción a esta nueva política derivará en acciones que van desde cancelaciones de los listados hasta suspensiones de cuentas.