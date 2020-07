Ed Brubaker y Sean Phillips publicarán tres nuevas novelas gráficas en 2021

Al parecer los días de confinamiento han sido productivos para Ed Brubaker y Sean Phillips. A través de la edición más reciente de su newsletter (vía Bleeding Cool) el guionista de My Heroes Have Always Been Junkies reveló que junto a Phillips están preparando tres nuevas novelas gráficas originales que debutarán durante el próximo año.

Si bien Brubaker no quiso revelar más detalles sobre este proyecto y aseguró que puntos como su título y su trama se detallarán a futuro, el guionista contó que esta apuesta “es algo totalmente nuevo que se me ocurrió desde que comenzó el confinamiento por la pandemia, pero no está inspirado en eso, de hecho, es todo lo contrario”.

Por otra parte, Brubaker también contó que “es una serie, pero no se lanzará en números individuales. Será una serie de novelas gráficas originales, cada una con una historia completa y protagonizada por el mismo personaje principal”.

“Publicaremos tres de estos libros durante el próximo año, que es algo que no creo que se haya hecho nunca en los cómics: tres novelas gráficas originales completas en un año por el mismo equipo”, añadió el escritor. “Entonces, si eres un lector nuestro desde hace mucho tiempo, pronto obtendrás más ‘contenido’ de lo habitual”.

Brubaker complementó esos datos contando que Phillips recientemente había completado la página 67 de este nuevo proyecto y que aún le queda la mitad del primer libro por dibujar. No obstante, el guionista se aventuró y compartió un panel en blanco y negro y una página coloreada por Jacob Phillips.

Mientras estas nuevas novelas gráficas planean llegar en 2021, Brubaker prometió que en su próximo newsletter revelará más vistazos y datos sobre este proyecto.