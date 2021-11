Eddie y el simbionte hablan sobre el amor en esta escena eliminada de Venom: Let There Be Carnage

Si ustedes son de esas personas que creen que Venom y Eddie Brock son más que un simbionte y su huésped, probablemente lamentarán que esta escena no figurara en la versión final de Venom: Let There Be Carnage.

Esta semana y con miras al estreno de la película en las plataformas digitales de Estados Unidos, desde Vudu dieron a conocer una escena eliminada para el final de Venom: Let There Be Carnage.

Con una ambientación playera la escena arranca con Eddie y Venom conversando sobre su futuro. Sin embargo, eventualmente Brock declara que no ama a Venom y el simbionte no duda en refutarlo asegurándole que efectivamente lo quiere. Todo mientras hay una puesta de sol que perfectamente podría ser parte de una escena en una película romántica.

¿No lo creen? Bueno, sin más preámbulos, pueden ver esta escena eliminada de Venom: Let There Be Carnage aquí:

Venom: Let There Be Carnage fue dirigida por Andy Serkis y aunque no está claro cómo continuará la saga del simbionte a raíz de lo que sucedió en la escena post-créditos, esta secuencia podría darnos una idea de lo que se contempló para la dinámica entre los personajes principales.