La escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage implicó un gran nivel de coordinación

Si todavía no ven Venom: Let There Be Carnage y han logrado evadir los spoilers de la película hasta ahora, les advertimos que esta nota incluye spoilers sobre la escena post-créditos de la película más reciente del simbionte.

Después de todas las aventuras que llevaron a Eddie Brock y Venom a pelear contra Carnage, el dúo decidió retirarse temporalmente a descansar en una playa. Pero en la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage la relajada tarde de telenovelas del simbionte y Eddie tomo un giro que sorprendió a muchos fanáticos.

Como recordarán, en la escena post-créditos de la película, Venom trata de mostrarle a Eddie parte de lo que han experimentado los simbiontes a lo largo de su historia. No obstante, antes de que Venom pueda demostrar su punto, sucede algo extraño, la habitación cambia y naturalmente Eddie se asusta.

“¿Donde estamos?”, pregunta Brock ante lo que Venom señala que él no hizo nada y de repente su diálogo es interrumpido por nada más ni nada menos que J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), quien aparece en el televisor repitiendo la información de la escena post-créditos de Spider-Man: Far From Home y dando pie a una aparición en pantalla del Spider-Man de Tom Holland.

Por ahora ni Sony ni Marvel Studios han señalado exactamente qué implica esta escena (los fanáticos sospechan que Venom habría pasado al MCU). No obstante, recientemente Kevin Feige, el productor a cargo de Marvel Studios, contó que la realización de ese encuentro entre el mundo de Venom y el mundo de Spidey conllevó mucha coordinación por parte de ambas compañías que suelen trabajar por separado.

“Hubo mucha coordinación, y si aún no conoces toda la coordinación, no voy a ser yo quien te lo diga. Pero sí, entre Sony y Marvel y el equipo de Venom y el equipo de No Way Home”, señaló Feige a THR. “Trabajamos juntos en eso”.

Si bien el trepamuros de Tom Holland volverá a la pantalla grande en diciembre con Spider-Man: No Way Home, por ahora se desconoce cuando se concretará este potencial encuentro entre Venom y Peter Parker. Y, por lo tanto, lo único que está claro es que el simbionte tiene en la mira al Spidey del MCU.