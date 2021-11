Edgar Wright ya escribió un guión para Baby Driver 2, pero no está convencido de realizar la película

Desde que la película original debutó en 2017 han existido conversaciones y especulaciones sobre una potencial secuela de Baby Driver. Sin embargo, aunque actualmente ya existiría un guión para esa cinta, su realización aún sigue en duda.

En el marco de la promoción de su nueva película, Last Night in Soho, Edgar Wright conversó con Interview Magazine y reveló que todavía no está convencido de concretar una secuela de Baby Driver.

“Si hiciera la secuela, y de hecho ya escribí un guión, tendría que encontrar la manera de hacerlo divertido para mí”, dijo Wright. “La idea de hacer una Xerox pura simplemente no es interesante porque, como saben, estas películas toman al menos dos años y en nuestros casos, debido a la pandemia, demoraron aún más. Mi regla general es que tienes que querer hacerlo de verdad”.

Así, aunque ciertamente la recepción de Baby Driver podría poner un factor económico sobre la mesa para una potencial secuela, Wright remarcó que por ahora no es algo que le interesa e incluso confesó que ideó Last Night in Soho para evitar embarcarse inmediatamente en una segunda parte tras la entrega original.

“De hecho, la razón por la que decidí hacer Last Night in Soho fue porque en el momento en que Baby Driver salió, estaba haciendo una carrera de premios y obtuvo nominaciones al Oscar, y estaba recibiendo mucha presión para saltar directamente a hacer una secuela. Y simplemente no estaba listo para volver a hacer la misma historia. Fue una cosa consciente para cambiar de marcha”, sentenció el director.