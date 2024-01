Ejecutivo de Ubisoft dice que los jugadores deben sentirse “cómodos” no siendo dueños de los juegos para que los servicios de suscripción avancen

Un ejecutivo de Ubisoft ha señalado que los jugadores deben sentirse “cómodos” no siendo dueños de los juegos para que los servicios de suscripciones despeguen realmente.

Las declaraciones provienen desde Philippe Tremblay, director de suscripciones de Ubisoft, quien en conversación con GamesIndustry, se refirió a los cambios en el servicio de suscripción de Ubisoft y el futuro de estos.

“No tengo una bola de cristal, pero cuando miras los diferentes servicios de suscripción que existen, hemos tenido una rápida expansión en los últimos años, pero aún es relativamente pequeña en comparación con los otros modelos”, mencionó, agregando que “estamos viendo una expansión en consolas a medida que PlayStation y Xbox atraen a gente nueva. En PC, desde el punto de vista de Ubisoft, ya ha sido genial, pero estamos buscando llegar más a PC, así que vemos oportunidades allí”, agregó sobre su servicio.

Es así como apuntó que “Una de las cosas que vimos es que los jugadores están acostumbrados, un poco como los DVD, a tener y poseer sus juegos. Ese es el cambio en el consumidor que debe ocurrir. Los usuarios se sintieron cómodos sin poseer su colección de CD o DVD. Esa es una transformación. Eso ha sido un poco más lento en suceder [en los juegos]. A medida que los jugadores se sienten cómodos en ese aspecto... no pierdes tu progreso, si reanudas el juego en otro momento, tu archivo de progreso seguirá ahí. Eso no ha sido eliminado. No pierdes lo que has construido en el juego ni tu compromiso con el juego. Se trata de sentirse cómodo sin ser dueño de tu juego”.

“Todavía tengo dos cajas de DVD. Definitivamente entiendo la perspectiva de los jugadores al respecto. Pero a medida que la gente adopte este modelo, verán que estos juegos existirán, el servicio continuará y podrás acceder a ellos cuando quieras. Eso es tranquilizador”, cerró.