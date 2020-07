El 2020 podría romper la racha de casi dos décadas de estrenos ininterrumpidos de películas Marvel

Aunque la era moderna de Marvel en el cine comenzó con Blade en 1998, y se potenció con el estreno de la primera película de X-Men en 2000, el año 2002 fue clave para las adaptaciones basadas para las Casa de las Ideas.

De hecho, desde que Blade II llegó a las salas de cines en marzo de ese año, todos los años posteriores han tenido en cartelera a al menos una película basada en los personajes de Marvel Comics. Todos, sin excepción.

Pero cortesía del COVID-19, dicha racha podría romperse si los cines no reabren de aquí a fin de año. Por ahora, Marvel Studios postergó Black Widow hasta noviembre próximo, aunque dependiendo de los movimientos en la cartelera, aquello nuevamente podría cambiar.

Por otro lado, The New Mutants, el postergado lanzamiento que debía llegar a cines en abril, por ahora mantiene su lanzamiento fijo para agosto. Pero las alzas de casos de coronavirus obviamente mantienen en duda su estreno. Y claro, está la opción de lanzar en Disney+, que al menos permitiría que una película sí fuese estrenada este año.

Pero suceda lo que suceda, y considerando que las películas de superhéroes hoy por hoy dominan los rankings de recaudación, ambos ejemplos representan la disrupción que se ha gestado en industria cinematográfica que se mantiene paralizada. Y una de las consecuencias menores podría ser el quiebre de lo que ha sido una tradición durante los últimos 18 años.

La siguiente es la racha de lanzamientos de las adaptaciones Marvel:

2002

Blade II (New Line Cinema) y Spider-Man (Columbia Pictures)

2003

Daredevil (20th Century Fox), X2 (20th Century Fox) y The Hulk (Universal Pictures)

2004

The Punisher (Artisan Entertainment), Spider-Man 2 (Columbia Pictures) y Blade: Trinity (New Line Cinema)

2005

Elektra (20th Century Fox) y Fantastic Four (20th Century Fox)

2006

X-Men: The Last Stand (20th Century Fox)

2007

Ghost Rider (Columbia Pictures), Spider-Man 3 (Columbia Pictures) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (20th Century Fox)

2008

Iron Man (Marvel Studios), The Incredible Hulk (Marvel Studios) y Punisher: War Zone (Lionsgate Films)

2009

X-Men Origins: Wolverine (20th Century Fox)

2010

Iron Man 2 (Marvel Studios)

2011

Thor (Marvel Studios), X-Men: First Class (20th Century Fox), Captain America: The First Avenger (Marvel Studios) y Ghost Rider: Spirit of Vengeance (Columbia Pictures)

2012

The Avengers (Marvel Studios) y The Amazing Spider-Man (Columbia Pictures)

2013

Iron Man 3 (Marvel Studios), The Wolverine (20th Century Fox), Thor: The Dark World (Marvel Studios)

2014

Captain America: The Winter Soldier (Marvel Studios), The Amazing Spider-Man 2 (Columbia Pictures), X-Men: Days of Future Past (20th Century Fox) y Guardians of the Galaxy (Marvel Studios)

2015

Avengers: Age of Ultron (Ant-Man), Fantastic Four (20th Century Fox)

2016

Deadpool (20th Century Fox), Captain America: Civil War (Marvel Studios), X-Men: Apocalypse (20th Century Fox) y Doctor Strange (Marvel Studios)

2017

Logan (20th Century Fox), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Marvel Studios), Spider-Man: Homecoming (Columbia Pictures/Marvel Studios) y Thor: Ragnarok (Marvel Studios)

2018

Black Panther (Marvel Studios), Avengers: Infinity War (Marvel Studios), Deadpool 2 (20th Century Fox), Ant-Man and the Wasp (Marvel Studios) y Venom (Columbia Pictures).

2019

Captain Marvel (Marvel Studios), Avengers: Endgame (Marvel Studios), Dark Phoenix (20th Century Fox), Spider-Man: Far From Home (Columbia Pictures / Marvel Studios)