El 21 de octubre saldrá a la venta New Tales from the Borderlands

New Tales from the Borderlands, el nuevo videojuego de la elogiada y exitosa franquicia de acción de disparos, llegará el 21 de octubre a las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC.

No solo eso, también se ha hecho gala de un nuevo nuevo tráiler de anuncio que deja en claro que su propuesta narrativa e independiente - que será cercana al Tales from the Borderlands presentado durante la década pasada por Telltale Games - estará centrada en tres nuevos perdedores personajes que tendrán la tarea de convertirse en los inesperados salvadores de todo un mundo.

El resto, aunque no se revelan mayores detalles del gameplay, es todo lo que pueden esperar: armas, armas parlanchinas y hasta armas con patas.

Vean el tráiler a continuación.