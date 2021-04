El actor detrás de John Walker contó por qué dejó de leer los cómics de su personaje

John Walker es un personaje que recién está comenzando su historia en el universo cohesionado de Marvel Studios, sin embargo, el nuevo Capitán América de The Falcon and the Winter Soldier tiene una extensa (y algo enredada) historia en los cómics de la denominada “Casa de la Ideas”.

Después de todo, tras debutar como Super-Patriot, Walker pasó a operar como el Capitán América, y posteriormente se convirtió en U.S Agent. Todo mientras bajo esos nombres no solo formó parte de varios equipos y agrupaciones, sino que también figuró como héroe y antagonista en un montón de historias.

En ese sentido, no deja de ser llamativo que Wyatt Russell, el actor detrás de Walker en el MCU, explicara que precisamente dejó de leer los cómics de su personaje por lo complicada que podía resultar su historia.

“No lo sabía, pero me encantaría que apareciera en algún momento. John Walker, el luchador profesional ¡vamos!”, dijo Rusell al ser consultado sobre el pasado de Walker como luchador durante una entrevista con Variety. “Eso era parte del problema de leer los cómics. Tan pronto como comencé la búsqueda y caí en la madriguera del conejo en Wikipedia pensé que era una mala idea ¡Hay 19 versiones diferentes de él en diferentes mundos y con diferentes personas! ¿En uno, lo envían a Canadá? No sé qué diablos está pasando. Solo voy a leer el guión”.

Si bien Russell contó que no leyó muchos cómics de John Walker para prepararse para su papel en The Falcon and the Winter Soldier, durante la misma entrevista el actor señaló que tomó como referencia al Capitán América original que fue interpretado por Chris Evans en las películas de Marvel Studios.

“Sí, creo que de alguna manera, seguro”, señaló el actor al ser consultado sobre si estudió a Evans para su papel. “En el mundo de John, él admira a Steve Rogers y quiere encarnar eso. Cuando lo ves hacer su versión (del Capitán América) ¿es realmente quién es John? ¿O John está tratando de ser alguien que no es?”

Por supuesto, esas interrogantes que plantea el actor serán claves durante los próximos episodios de The Falcon and the Winter Soldier y aunque naturalmente Russell no adelantó nada específico al respecto, anticipó que Walker comenzará a experimentar problemas con su nuevo trabajo a la luz pública.

“Creo que hay un aspecto corporativo en el inicio de su personaje como Capitán América. Creo que lo que está viendo ahora es una lucha de él con: ‘¿Cómo puedo ser yo y lidiar con esta corporación que es el gobierno de los Estados Unidos?’”, anticipó el actor.

“Es la única corporación para la que ha trabajado y le ha funcionado muy bien en su vida”, agregó. “Ahora está en este mundo diferente donde hay un aspecto de relaciones públicas. Lo más probable es que haya estado trabajando en el mundo clandestino, donde nadie sabe realmente lo que está haciendo, pero estaba haciendo el trabajo. Y ahora es como, está bien, haz eso como Capitán América y a veces su versión de hacer el trabajo no es igual”.

The Falcon and the Winter Soldier presentará un nuevo episodio durante este viernes en Disney Plus.