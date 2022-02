El anuncio de una nueva Star Trek habría sorprendido incluso al elenco de la película

Durante la semana pasada Paramount anunció con bombos y platillos que finalmente estaba avanzando en el desarrollo de una nueva película de Star Trek. Por supuesto, después de una larga incertidumbre al respecto, esta noticia sorprendió a los fanáticos de la franquicia ya que J.J. Abrams prometió que esta nueva apuesta contaría con el regreso del elenco de la saga que arrancó con el reinicio de 2009.

Sin embargo, aunque incialmente parecía que todo estaba marchando de buena manera, un nuevo reporte sostiene que Paramount se habría precipitado con este anuncio.

Después de todo, según The Hollywood Reporter, los fanáticos no fueron los únicos sorprendidos con la confirmación de esta nueva película de Star Trek y “la mayoría, si no todos, los equipos de los jugadores principales de la franquicia (...) no sabían que se avecinaba un anuncio para otra película, y mucho menos que sus clientes se promocionarían como parte del trato, y ciertamente no sabían que sus clientes estarían filmando una película este fin de año”.

Aquellos “jugadores principales de la franquicia” incluyen a Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana y John Cho, además de Chris Pine. No obstante, en el caso del actor detrás del Capitán Kirk, las negociaciones ya habrían estado en marcha porque su participación sería clave para sacar adelante este proyecto.

Según The Hollywood Reporter esta situación no impediría la realización de la nueva película de Star Trek, pero podría provocar un aumento de presupuesto ya que Paramount tendrá que negociar con los actores después del anuncio y sin mucha ventaja al respecto.

De hecho, aunque Paramount pretende estrenar la próxima película de Star Trek en diciembre de 2023, aquella sería una tarea contrarreloj porque el guión aún estaría en desarrollo y todavía no se habría aprobado el presupuesto para esta producción.