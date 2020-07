El argumento del dibujante Charlie Adlard que evitó que Kirkman matara a Negan en The Walking Dead

Este miércoles Image Comics publicó The Walking Dead: Negan Lives, un nuevo one-shot de la popular historia de muertos vivientes que concluyó su cómic principal el año pasado.

The Walking Dead: Negan Lives es un relato sobre lo que pasó con Negan tras su última aparición en The Walking Dead #174, pero lo más interesante de esta publicación es que, aparte de esa historia, incluye la carta que convenció a Robert Kirkman de cambiar el destino del personaje.

Como recordarán, en 2017, The Walking Dead presentó su número #174, un capítulo donde Maggie confrontó a Negan con la idea de cobrar venganza por la muerte de Glenn. Sin embargo, después de una tensa charla con el villano, Maggie finalmente decidió dejarlo vivir considerando que eso sería un mayor castigo.

Pero ese no siempre fue el plan de Kirkman y como recordó el escritor al final de The Walking Dead: Negan Lives, originalmente pretendía matar a Negan en The Walking Dead #174.

Kirkman ya había confesado en el “Letter Hacks” al final de The Walking Dead #176 que su idea original era que Maggie matara a Negan pero que había cambiado sus planes por sugerencia del dibujante del cómic, Charlie Adlard.

En ese minuto, Kirkman no entregó más detalles al respecto, pero ahora, al final de The Walking Dead: Negan Lives, compartió la carta del artista que en última instancia cambió el destino de Negan.

En la carta, Adlard básicamente le dijo a Kirkaman que la decisión de matar a Negan no le parecía correcta ya que consideraba que era una oportunidad perdida para contar una historia diferente.

“Como dije, a medida que más conocía a Negan, especialmente en estos últimos años, más deseaba que se hubiera quedado hasta el final”, escribió Adlard en la carta adjunta en The Walking Dead: Negan Lives (vía Bleeding Cool). “Desearía que la redención hubiera funcionado para él”.

“Esto no es una crítica a ti, en lo absoluto, sino que es más una crítica de la literatura / entretenimiento occidental (al menos), donde, debido a que la mayoría de nosotros encontramos la pena de muerte ( y por ende el adagio ojo por ojo) aborrecible, lo llevamos a cabo en la fantasía. Casi ningún villano occidental se escapa sin morir al final”, añadió. “Nosotros, como audiencia, siempre exigimos el castigo definitivo para nuestros chicos malos en la fantasía”.

“Es una pena que no hayamos roto el molde con Negan ... el más malo de los malos, pero muy avanzado en el camino de la redención y el perdón, que paga el precio final habitual: la muerte. Imagina, si viviera, ¿qué podríamos decir sobre nuestra sociedad?”, sentenció el artista.

Adlard nunca demandó que Kirkman cambiara la historia y solo arrancó expresando sus reparos con las acciones de Maggie.

“No me convence un poco la forma en que Maggie le dispara (a Negan)”, señaló el artista. “Estás tratando de decir que esto es una especie de ‘identificación’ donde, en el fondo, eso es lo que ella quiere hacer, a pesar de que está convencida de que no tiene que dispararle. Simplemente se siente un poco forzado”.

Kirkman relató que los argumentos de Adlard finalmente cambiaron su parecer y, como tampoco estaba completamente convencido de matar a Negan, decidió modificar el rumbo de la historia.