El Capitán Jack volverá en el próximo especial de Doctor Who

A comienzos de año, y como parte de un episodio llamado “Fugitive of the Judoon”, la serie de Doctor Who trajo de regreso brevemente al Capitán Jack Harkness, el popular personaje interpretado por John Barrowman que llegó a protagonizar su propio spin-off (Torchwood).

Pero ahora el Capitán Jack volverá de una forma mayor, ya que la BBC informó que Barrowman será parte del próximo especial de fin de año, el cual se titulará “Revolution of the Daleks”.

“Ponerse el abrigo de Jack y volver a poner un pie en el set de Doctor Who fue como volver a casa. Siempre es emocionante interpretar al Capitán Jack“, explicó Barrowman en un comunicado. “Es un personaje muy cercano a mi corazón, uno que cambió mi vida, y saber que los fanáticos lo aman tanto como yo hace que su regreso sea aún más dulce. Espero que todos disfruten de la heroica aventura de Jack con la número 13″.

En el capítulo especial, la doctora interpretada por Jodie Whittaker quedará atrapada en una prisión espacial, por lo que el Capitán Jack tendrá que salvar el día ante los peligros que generarán los Daleks.

Como parte de todo este anuncio, el equipo responsable de Doctor Who también informó que, debido a la pandemia de COVID-19, los trabajos para la próxima temporada se han complicado debido a la necesidad de seguir los protocolos. Y como tardan más tiempo en realizar cada episodio, es probable que solo lleven a cabo 8 capítulos en vez de los 11 habituales.