El CEO de TikTok renunció a la compañía en medio de las presiones del gobierno de Trump

TikTok se quedó sin CEO. En medio de la tensión que se ha vivido entre la plataforma y el gobierno de Donald Trump, Kevin Mayer decidió renunciar a la compañía.

Mayer asumió como CEO de TikTok en mayo de este año y para ello dejó su puesto como jefe de contenido directo al consumidor en Disney, una compañía donde supervisó el lanzamiento de Disney Plus y también estuvo involucrado en acuerdos como las adquisiciones de Lucasfilm, Marvel Entertainment y 21st Century Fox.

Además de desempeñarse como CEO de TikTok, Mayer era director de operaciones en ByteDance, la compañía matriz de la popular aplicación de videos.

La renuncia de Mayer a TikTok fue informada a los empleados de la app y ByteDance mediante una carta interna donde Mayer apuntó al contexto político como el principal factor que lo llevó a dejar la compañía.

“En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el papel global al que me inscribí”, escribió Mayer en la carta (vía Business Insider). “En este contexto, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa”.

“Quiero dejar claro que esta decisión no tiene nada que ver con la empresa, lo que veo para nuestro futuro o la fe que tengo en lo que estamos construyendo. (El CEO de ByteDance Zhang) Yiming comprende mi decisión y le agradezco su apoyo en esto”, añadió.

De acuerdo a The Financial Times, el medio que primero reportó esta noticia, Vanessa Pappas, gerente general de TikTok, asumirá como jefa interina de la app.

Evidentemente la salida de Mayer de TikTok llega en un momento complicado para la aplicación. Después de todo durante los últimos meses TikTok se instaló en la mira del gobierno de Donald Trump y actualmente, aparte de enfrentar una cuenta regresiva de cara un inminente bloqueo de sus operaciones en Estados Unidos, la compañía recientemente entabló una demanda contra el gobierno de Trump.