El co-creador de The Last of Us reiteró que planean realizar varias temporadas más: “Deberíamos estar aquí por un tiempo”

En estos momentos HBO solo ha dado luz verde para el desarrollo de una segunda temporada de The Last of Us, sin embargo, si todo marcha de acuerdo a los planes de los responsables de la serie, la adaptación del videojuego de Naughty Dog debería tener al menos otro ciclo tras esa entrega.

Pese a que aún no se oficializan planes para una tercera o cuarta temporada de The Last of Us, recientemente Craig Mazin, productor, guionista y co-creador de la serie, remarcó que no ve al segundo ciclo como el fin de esta historia.

“Nuestro plan es hacerlo no solo por una temporada más”, dijo Mazin (vía Deadline). “Deberíamos estar aquí por un tiempo”.

Tras la emisión del final de la primera temporada Mazin y Neil Druckmann, director del juego y creativo de la serie, ya habían tanteado sus ambiciones para más temporadas por lo que esto solo respalda ese proyecto que aún no es ratificado por HBO pero parece posible ante el éxito de la primera temporada.

Después de todo, aunque el material de origen concluye con The Last of Us - Part II, la segunda temporada no adaptaría todo ese videojuego. De hecho, Mazin comentó que aún queda “mucha historia que contar” en esta adaptación protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Aún no hay una fecha de estreno para la segunda temporada de The Last of Us, pero ya se están realizando los guiones para esa entrega y su rodaje se desarrollará en la Columbia Británica en Canadá.