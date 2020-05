El contrato de J. K. Simmons contempla más apariciones en las próximas películas de Spider-Man

El final de Spider-Man: Far From Home incorporó al MCU a uno de los personajes más memorables de las películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi: el J. Jonah Jameson de J. K. Simmons.

Mediante una escena post-créditos que destapó la identidad secreta del arácnido, la película presentó a la versión del MCU del editor del Daily Bugle y aunque todavía no conocemos muchos detalles sobre lo que pasará en las siguientes películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, todo apunta a que J. Jonah Jameson podría volver aparecer.

En una nueva entrevista con EW, J. K. Simmons contó que el contrato que selló para aparecer en Spider-Man: Far From Home involucra más películas. Sin embargo, las apariciones de J. Jonah Jameson en las próximas entrega aún no están aseguradas y todo dependería de los planes para la franquicia.

“Cuando firmé para la primera película, firmé un contrato para hacer dos secuelas también. Lo que siempre es unilateral”, dijo el actor. “Bueno, no siempre. Pero en mi caso es un contrato unilateral donde estás comprometido a hacerlo pero ellos no están necesariamente obligados a usar a tu personaje en las siguientes películas”.

Es decir, si requieren a J. Jonah Jameson en la secuela de Spider-Man: Far From Home, Simmons está comprometido para interpretar al personaje. Pero por otra parte la historia perfectamente podría prescindir de él.

Pase lo que pase, Simmons está feliz de poder continuar interpretando a J. Jonah Jameson.

“Es genial tener la oportunidad, a medida que estas cosas evolucionan, de ser uno de los restos que quedan de la versión anterior”, concluyó el actor.

La próxima película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland espera estrenarse en noviembre de 2021.