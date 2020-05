El COVID-19 motivó la cancelación del tradicional torneo “Best of the Super Juniors” de la NJPW

Desde el año 1988, el torneo “Best of the Super Juniors” se ha instalado como una de las competencias más tradicionales de la New Japan Pro-Wrestling (NJPW). Pero a raíz de la contingencia del COVID-19, su desarrollo ha tenido que cancelarse por primera vez en la historia.

“En respuesta a la continua pandemia de coronavirus COVID-19, y a la luz de la extensión de las medidas de estado de emergencia en todo Japón, New Japan Pro-Wrestling tomó la decisión de cancelar todos los eventos de la gira Best of the Super Junior 27 programada entre el 12 de mayo y el 6 de junio”, explicó la compañía en un comunicado.

“Nos disculpamos profundamente con los fanáticos que esperaban estos eventos. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por la enfermedad. Tan ansiosos como todos estamos en New Japan Pro-Wrestling para regresar al ring lo antes posible, la salud y la seguridad de nuestros fanáticos, luchadores y personal, así como la sociedad en general, es nuestra mayor preocupación”, agregaron.

La situación en la NJPW, considerada la segunda empresa de lucha libre más importante del mundo, es muy diferente a lo que se ha dado en Estados Unidos, en donde empresas como la WWE han sido tildadas como “negocios esenciales”.

No solo los luchadores más populares han tenido reuniones con la autoridades, y toda actividad ha sido detenida ante los alcances y peligros que representa el coronavirus, sino que también se han hecho esfuerzos para proteger a los luchadores de las compañías más pequeñas.

Por ahora desde la NJPW aseguran que próximamente se referirán a los proyectos que tienen programados para después del 5 de junio, aunque por ahora ya están en proceso de reembolso por las entradas que ya habían sido compradas. “NJPW continúa explorando la posibilidad de presentar partidos sin la asistencia de aficionados si la salud y la seguridad del luchador pueden protegerse al más alto nivel posible”, agregan.

A lo largo de su historia, el torneo Best of the Super Juniors, que reúne a los mejores exponentes de peso crucero, ha sido ganado por luchadores de la talla de Jushin Thunder Liger, Chris Benoit (Pegasus Kid), Eddie Guerrero (Black Tiger 2), Tiger Mask IV, Koji Kanemoto, Finn Balor (Prince Devitt), Ricochet, Kushida y Will Ospreay.