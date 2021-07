El creador de La Purga tiene una idea para continuar la franquicia después de The Forever Purge

Durante los últimos meses The Forever Purge se ha promocionado como la última entrega en esta franquicia de terror, sin embargo, parece que ni siquiera sus propios responsables están convencidos de eso.

Después de todo, tal y como muchos fanáticos se han negado a creer que Universal sepultará para siempre al Universo de La Purga, recientemente el creador de la franquicia y guionista de múltiples entregas advirtió que ya tiene una idea para otra película.

Concretamente, una entrevista con Daily Dead, James DeMonaco fue consultado respecto a sus proyectos para la franquicia y en particular sobre si estaba planeando otra película después de The Forever Purge.

“Me alegra que hayas preguntado eso, porque ahora puedo decirlo. No se me permitió hacerlo hace un par de días”, señaló DeMonaco. “Así que hace cuatro meses, hubiera dicho: ‘Definitivamente, (The Forever Purge es) el final’. Pero luego me desperté hace tres meses y medio y pensé: ‘Oh, tengo una idea. Dios mío’. Fue un momento de ‘Oh, mierda’ como: ‘Oh, no sé si quiero otra idea’, pero la tenía. Se lo presenté a mis productores, Sébastien y Jason. A ambos les gustó mucho, a Universal le gustó, así que creo que voy a escribir la próxima, y si el público lo quiere, la haremos. Siempre digo que si los dioses del cine quieren que lo hagamos, nos dirán: ‘Sigamos’”.

Por supuesto, aún es muy pronto para dar por hecho a La Purga 6. No obstante, DeMonaco ya tanteó lo que podría incluir su premisa.

“Nuevamente creo que se me ocurrió una nueva forma de darle la vuelta a todo, y serán cinco años después de esta película, pero lleva a Estados Unidos en una dirección completamente nueva y creo que sería un lugar muy interesante para explorar”, anticipó el guionista. “También trae de vuelta a un personaje de las películas anteriores, lo cual es divertido. Entonces, si todo sale bien, y sabemos que cualquier cosa puede suceder, una última película de La Purga sería algo que tal vez filmaríamos el próximo año, potencialmente”.