El creador de Wonder Boy regresa de la mano de Wonder Boy: Asha in Monster World

Un nuevo juego de la saga Wonder Boy -también conocida como Monster World- está en camino, se trata de Wonder Boy: Asha in Monster World, para el cual regresará parte del equipo de desarrollo original de la franquicia.

Según dio a conocer IGN, este juego está siendo desarrollado por el estudio ARtdink, junto a ININ Games, y entre los que regresan se encuentra el creador de la serie, Ryuichi Nishizawa, el compositor original, Shinichi Sakamoto, el diseñador de personajes Maki Ozora y el jefe creativo Takanori Kurihara.

Este juego llega tras el lanzamiento exitoso de Wonder Boy: The Dragon’s Trap en 2017, y que corresponde a una nueva versión de Wonder Boy III de 1989.

Según fue dado a conocer esta nueva entrega de la clásica franquicia será protagonizada por Asha, quien ya protagonizó Monster World IV (1994), y quien junto a su Pepelogoo azul volador, debe salvar el mundo de una desconocida amenaza.

El juego llegará a PS4 y Nintendo Switch a inicios del 2021.