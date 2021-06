El cuarto episodio de Loki tiene una escena post-créditos

En lo que a estas alturas ya parece una tradición en las series de Marvel Studios, después de no contar con secuencias adicionales en sus episodios iniciales, Loki finalmente incluyó su primera escena post-créditos en “El evento Nexus”, el cuarto capítulo de su primera temporada.

Por ahora no entraremos en detalles respecto a lo que involucra esa escena porque, como pueden imaginar, involucra importantes spoilers para el episodio más reciente de la serie y la historia del dios del engaño en el MCU.

No obstante, cumplimos con avisarles que no querrán cerrar Disney Plus después de la conclusión del capítulo ya que tras los primeros créditos (aquellos con una estética inspirada en la TVA) hay una secuencia que desde promete ser importante para los dos episodios que restan de Loki.

La serie de Loki contará con seis episodios, por lo que tras el capítulo de esta semana ya está en su recta final.