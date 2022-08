El desarrollo de las películas de Supergirl, Green Lantern Corps, Static Shock y Superman de Ta-Nehisi Coates se ha ralentizado

Bajo la administración anterior de WarnerMedia se anunciaron proyectos para varias películas de DC cuya realización ahora esta en duda o podría tardar mucho tiempo más en concretarse.

Si bien Warner Bros Discovery no se ha pronunciado oficialmente sobre estos proyectos, de acuerdo a The Hollywood Reporter las películas de Supergirl, Green Lantern Corps, Static Shock y la cinta de Superman que está escribiendo Ta-Nehisi Coates seguirían en desarrollo.

No obstante, como ninguna de esas producciones tendría vinculado a un director, su “desarrollo se ha ralentizado”.

Por lo tanto pese a que esas apuestas no habrían sido canceladas aún como la cinta de Batgirl, probablemente pasará un buen tiempo hasta que existan actualizaciones significativas sobre sus respectivos avances.

Además es importante recordar que todo el panorama actual en torno a las películas live-action de DC podría volver a cambiar cuando Warner Bros. Discovery finalmente encuentre al cabecilla para el nuevo estudio de DC.

Por ahora no está claro quién tomará las riendas para la nueva división de DC en Warner Bros. Discovery, pero el objetivo de aquel estudio sería concretar un plan de 10 años para las películas de la compañía. Pero claro, esto ya se ha intentado hacer y en el mismo reporte de THR se indicó que Walter Hamada quería realizar un evento similar a Crisis en Tierras Infinitas y también tenía en mente llevar a las películas de DC a The Secret Six.

No obstante, nada de eso se concretó y por ahora solo está ratificado que las películas de DC continuarán con Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, The Flash -pese a todas las polémicas de Ezra Miller-, Aquaman and the Lost Kingdom y Joker 2. Todo mientras la película de Black Canary también seguiría en pie.