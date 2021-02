El director de Ad Astra tilda de “cobardes” a directores que se sienten forzados a hacer películas de superhéroes

El director James Gray, quien es mucho más reconocido en Europa que en Estados Unidos, y recientemente realizó “Ad Astra” junto a Brad Pitt, dejó en claro que no tiene intención de hacer películas de entretenimiento solo porque sean lucrativa. De hecho, apuntó directamente a las películas basadas en cómics, como los superhéroes.

En conversación con la prestigiosa Les Cahiers du Cinema(vía The Playlist), Gray explicó que mira con “disgusto” a su generación de cineastas, ya que considera que muchos tienen un problema para tomar riesgo en sus carreras.

“Todos los cineastas que conozco, con los que estuve en la escuela de cine, piensan: ‘Tengo que hacer esta adaptación del cómic o no funcionaré’”, explicó James Gray.

“Está bien, para empezar, ¡esta es una posición cobarde! ¡Tienes que correr riesgos! Si solo quieres ganar mucho dinero o no arriesgarte, no te conviertas en cineasta, ¡haz una carrera en Wall Street!”, agregó.

El director explicó además que “si los estudios fuesen inteligentes”, producirían al menos dos películas de $70 millones que no fuesen diseñadas para hacer dinero.

“Dos películas para tomar riesgos. Ciertamente muchas serían malas, pero otras serían muy buenas y, más allá de que hagan dinero o no, permitirían que el cine se mantenga como el lenguaje preeminente de la cultura”, remarcó.

Además de Ad Astra, James Grey también ha dirigido peículas como The Yards, We Own the Night, Two Lovers y The Immigrant, todas protagonizadas por Joaquin Phoenix, junto a la aventura biográfica de The Lost City of Z.