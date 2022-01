El director de Elden Ring cree que George R.R. Martin podría estar “sorprendido” con lo que han hecho con sus personajes

El director de Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, dice que el creador de Game of Thrones puede estar sorprendido con el tratamiento que tuvo con los personajes creados por Martin.

En entrevista con Game Informer, Miyazaki contó que adelantó sobre la mitología que George R.R. Martin creó para el juego, en donde el mundo se sitúa antes y después de un catastrófico evento llamado Shattering. Miyazaki continuó diciendo que el escritor había creado una serie de personajes caracterizados por su humanidad, en donde FromSoftware los transformó en monstruos inhumanos a partir de los conceptos iniciales, y que eso podría traer impacto en Martin.

“Cuando Martin escribió estos personajes, y cuando proporcionó esa historia de origen, ese mito para el mundo de Elden Ring, estos semidioses estaban mucho más cerca de su forma original, y tal vez más cerca de la forma humana en ese entonces, antes de Shattering, antes de que todo haya comenzado”, declaró Miyazaki en la entrevista.

The Shattering es un evento previo a la historia de Elden Ring. The Lands Between fue un reino bendecido y por el anillo titular y Erdtree estaba en su centro. No obstante, una guerra devastó el reino y rompió el anillo, e hizo que los habitantes de la tierra se transformaran. Dicho evento es conocido como The Shattering.

The Shattering

“Así que dependía más de nosotros interpretar esto y decir, ‘¿cómo se convirtieron en monstruos tan inhumanos?’”, continuó el director del juego. “¿Y cómo les afectó la mancha de locura de los fragmentos destrozados del Anillo Elden y su poder? Así que ese era nuestro trabajo tomar a estos grandes héroes y deformarlos y distorsionarlos en algo que no eran”.

“Y creo que si tenemos la oportunidad de mostrarle a Martin y si él tiene la oportunidad de ver el juego y ver a estos personajes, creo que se sorprenderá un poco. Cuando los escribió, en realidad estaba imaginando algo un poco más humano, un poco más de drama humano tradicional y personajes de fantasía. Así que espero que se divierta con eso”.

La fecha de lanzamiento de Elden Ring será el 25 de febrero de 2022 con llegada a las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Microsoft Windows.