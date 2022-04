El director de Morbius aseguró que no sabe por qué apareció ese mural de Spider-Man en el tráiler: “Yo no lo puse allí”

[Esta nota podría incluir spoilers de Morbius]

Aunque en estos momentos Morbius está dando de que hablar por su calidad, tiempo atrás la película era un tema principalmente por dos factores: los constantes retrasos en su fecha de estreno y sus posibles conexiones con otras producciones de Spider-Man.

Pero aunque la cinta protagonizada por Jared Leto ya concretó su dilatado debut en la pantalla grande, su vínculo con las otras apuestas de Spidey sigue siendo el foco de dudas, cuestionamientos e incertidumbre.

En ese sentido, dejando de lados otros puntos que seguramente se discutirán durante los próximos días, recientemente el director de Morbius, Daniel Espinosa, habló sobre un elemento que se confirmó con el estreno de la película: la ausencia en el corte final de escenas como la comentada toma donde Morbius pasaba frente a un mural que tachaba a Spidey como un asesino.

Si bien sería fácil especular respecto a por qué Morbius optó por eliminar aquella referencia a Spider-Man (en particular a una versión del héroe caracterizada como en la trilogía de Tobey Maguire), Espinosa sostiene que eso no habría sido su decisión. De hecho, en una entrevista con CinemaBlend el cineasta planteó que él ni siquiera fue el responsable de incluir ese guiño en el tráiler.

“Esa imagen solo está en el tráiler. Entonces yo, como director, solo hago la película. Yo, como fanático, tengo varios tipos de opiniones y pensamientos al respecto. Pero como yo no lo puse ahí, porque no está en la película, y tampoco lo puse en el tráiler. (Entonces) si dijera algo sobre lo que creo que es, sería como un fanático”, señaló Espinosa al ser consultado respecto a por qué no incluyó esa toma en la película.

“Pero como soy el director, me acusarían de saber algo que yo no sé, ¿sabes? Si supiera algo, podría decírtelo, (pero) no es mío”, añadió. “No es de mi idea, ¿sabes? Me encantaría ser honesto y responsable, pero no puedo, porque no es mío”.

Aquella toma de Morbius pasando frente a un mural de Spider-Man fue uno de los elementos que más especulaciones generó de cara al estreno de la película, además de la participación de Michael Keaton, por lo que considerando que esa última parte finalmente se mantuvo en una mediada tendremos que esperar para ver qué respuestas se darán en ese sentido.