El director de Pacific Rim: Uprising quería hacer un crossover con el mundo de Godzilla vs Kong

El corazón de la franquicia de Pacific Rim está compuesto por dos cosas: monstruos gigantescos e increíbles mecha llamados Jaegers. Esos dos elementos entran en juego en la película original de Guillermo del Toro, la secuela Pacific Rim: Uprising y evidentemente también serán la base de la nueva serie animada Pacific Rim The Black.

Pero Steven DeKnight, el director de la segunda película de Pacific Rim, quería ir un paso más allá y recientemente contó que deseaba realizar un crossover entre esta saga y el mundo de Godzilla vs Kong.

Al ser consultado respecto la posibilidad de una reunión entre ambas franquicias, el responsable de Pacific Rim: Uprising escribió: “Ese era en realidad mi plan a largo plazo. Pacific Rim 3 se estructuró para terminar de una manera que casara los dos universos”.

Legendary está involucrado en la realización de Pacific Rim y el denominado “Monsterverse” que ampara a Godzilla vs Kong, por lo que desde ese punto de vista este hipotético crossover no era tan descabellado. No obstante, DeKnight aclaró que esta propuesta solo era una idea y no era un plan formal del estudio ni nada por el estilo.

“Para aclarar, mi plan no significa que eso es lo que hubiera pasado. Sólo era una idea”, señaló el director en un tweet posterior.

Pero con eso en consideración, parece que DeKnight tenía un panorama más o menos claro de lo que quería hacer y también dijo que no quería mostrar una pelea entre los icónicos monstruos y los Jaegers.

“Asumes que los robots gigantes estarían luchando contra ellos. Lo cual es incorrecto, al menos en mi versión”, sentenció el director cuando un tuitero reclamó por la idea de que los Jaegers atacaran a criaturas como Godzilla y King Kong.

No obstante, todo apunta a que esta idea no prosperó y, aunque a aparentemente a Guillermo del Toro también le gustaría, los mundos de Godzilla vs Kong y Pacific Rim seguirán separados.