El director de Shang-Chi tanteó el cambio de apariencia de Abominación en su regreso al MCU

A fines del año pasado Marvel Studios confirmó que Abominación regresaría a su universo cohesionado de la mano de la serie de She-Hulk, pero tiempo atrás un tráiler confirmó que antes de ver al personaje en la serie de Jennifer Walters los fanáticos tendrán la oportunidad de reencontrarse con el enemigo de Hulk en Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings.

Por ahora solo está claro que la aparición de Abominación en Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings involucrará una pelea con Wong. Sin embargo, pese a que no quiso revelar más detalles sobre el papel que jugará ese personaje en la película, el director Destin Daniel Cretton anticipó que la versión monstruosa de Emil Blonsky tendrá una nueva y aterradora apariencia.

“Es grande y aterrador y se ve realmente genial”, dijo Cretton antes de advertir que “realmente no puedo decir nada sobre Abominación”.

“Creo que Abominación se ha potenciado un poco ... o podríamos decir que ha tenido una evolución a través del tiempo. Realmente me encanta el diseño en el que aterrizamos para ese personaje”, concluyó el director.

La última vez que Abominación apareció en el universo de Marvel Studios fue en The Incredible Hulk, una película que a menudo es olvidada dentro del MCU. En ese sentido, no dejará de ser llamativo cómo se retomará la historia de este personaje de cara a lo que será su posterior aparición en la serie de She-Hulk.

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings se estrenará en septiembre.