El director de WandaVision cree que “habrá mucha gente decepcionada con algunas teorías” después del final de la serie

Desde que WandaVision presentó su primer capítulo los fanáticos se han dedicado a elaborar teorías y especular sobre cómo concluirá la serie. Pero aunque algunas conjeturas ya se han cumplido de la mano de las revelaciones más recientes del programa, recientemente el director la nueva entrega de Marvel Studios advirtió que obviamente no todos los espectadores quedarán satisfechos con sus teorías tras el último episodio.

En un contexto donde hay fanáticos que siguen imaginando apariciones de personajes como los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Mephisto, el director Matt Shakman aseguró que está contento con la atención que ha recibido la serie pero recalcó que no todos los anhelos del público se harán realidad.

“Construimos este programa con mucho amor, pasión, cuidado y atención a los detalles, y no puedes entender lo agradecidos que estamos de que los fanáticos lo hayan abrazado con tanto amor, pasión y atención a los detalles y teorías que son increíbles”, señaló Shakman en una entrevista con TV Line. “Y sé que habrá mucha gente decepcionada con algunas teorías y algunos que se sentirán muy inteligentes, pero no puedes complacer a todos, obviamente. Pero espero que la gente disfrute del viaje“.

Pero aunque Shakman tiene claro que algunas personas probablemente terminarán decepcionadas por sus propias expectativas, el director que realizó los nueve episodios de WandaVision prometió que el final de la serie tomará en cuenta a la historia que han contado hasta ahora.

“Espero que sientan que el viaje fue satisfactorio para ellos. Sé que hay muchas teorías por ahí, habrá mucha gente que sin duda se sentirá decepcionada por una teoría u otra”, señaló Shakman a EW. “Pero siempre contamos esta historia sobre Wanda lidiando con el dolor y aprendiendo a aceptar esa pérdida, y con suerte la gente encontrará que el final es sorprendente pero también satisfactorio, y que se siente inevitable porque es la misma historia que han estado viendo todo el tiempo”.

Pase lo que pase en el final de WandaVision, los seguidores del universo de Marvel Studios saben que Wanda Maximoff será parte de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En ese sentido, Shakman también aseguró que aunque definitivamente habrá un final para la serie, también la historia del personaje de Elizabeth Olsen continuará en esa película.

“Estábamos tratando de contar una historia completa en términos de la narrativa en Westview, Nueva Jersey, y esperamos que haya alguna resolución para esa historia, y que sea satisfactoria y también sorprendente para los fanáticos”, dijo el director. “Pero Wanda continuará en Doctor Strange (in the Multiverse of Madness) y hay mucho más en su historia que contar, por lo que esta es solo una parte de una vida muy complicada y muy rica”.

El último capítulo de WandaVision se estrenará este viernes 5 de marzo en Disney Plus.