El director del anime original no pudo ver la serie de Netflix: “Claramente no era Cowboy Bebop”

Sumen a Shinichirō Watanabe al listado de personas que no les gustó la adaptación de Cowboy Bebop que realizó Netflix. Pese a que el programa inspirado en el popular anime fue cancelado poco después de su estreno, recientemente el director de la producción original opinó sobre su propuesta.

En una conversación con Forbes sobre su carrera Watanabe fue consultado sobre su opinión respecto a la serie que fue encabezada por John Cho como Spike Spiegel, pero el director del anime no tuvo muy buenas palabras para esa producción e indicó que solo fue capaz de ver una escena.

“Para la nueva adaptación live-action de Netflix, me enviaron un video para reseñar y revisar. Empezó con una escena en un casino, lo que me hizo muy difícil continuar. Me detuve allí y solo vi esa escena de apertura. Claramente no era Cowboy Bebop y en ese momento me di cuenta de que si no estoy involucrado, no es Cowboy Bebop. Sentí que tal vez debería haber hecho esto. Aunque el valor del anime original es de alguna manera mucho más alto ahora”, sentenció Watanabe.

La versión live-action de Cowboy Bebop desarrollada por Netflix debutó en noviembre de 2021 como una propuesta ideada por Christopher Yost para ese formato televisivo, sin embargo, no solo no logró conquistar a Watanabe, sino que tampoco convenció a varios fanáticos y críticos.