El elenco de Friends cantó el tema de la serie en su propio Carpool Karaoke

Debido a su popularidad, Friends es un programa que tiene un montón de elementos icónicos. Sin embargo, aunque varias bromas y locaciones de la serie son inolvidables para sus fanáticos, quizás uno de los aspectos más reconocidos de esta producción es su tema principal: “I’ll Be There for You”.

En ese sentido, es probable que varios seguidores de la serie se emocionen con un nuevo video que fue lanzado a propósito de la reunión de Friends y muestra al elenco cantando parte del clásico tema.

Este video fue grabado para el programa de James Corden por lo que sigue la premisa del popular “Carpool Karaoke” y muestra al anfitrión del programa conduciendo un carrito mientras canta “I’ll Be There for You” junto a Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

De acuerdo a lo que se revela en el propio registro, el “Carpool Karaoke” de Friends fue filmado mientras se estaba rodando el especial de reunión de la serie para HBO Max. Así, además de ver al elenco cantando la canción, en el siguiente video podrán conocer algunas de sus impresiones sobre el rodaje.