El episodio final de la segunda parte de Attack on Titan: The Final Season retrasó su estreno

Si ya tenían planes para ver el último episodio de la segunda parte de la temporada final de Attack on Titan, tenemos malas noticias para ustedes.

Esta semana la cuenta oficial de Attack on Titan en Twitter confirmó que el episodio número 87 de Attack on Titan: The Final Season- Part II retrasará su estreno debido a una “programación especial” que se emitirá en la televisión japonesa.

Según recoge Anime News Network, en la práctica esto implica que el episodio 87 de Attack on Titan ahora se estrenará el 3 de abril en lugar del 27 de marzo. Y, aunque es un cambio mucho menor, en la emisión japonesa el episodio número 84 se estrenará 10 minutos después de lo planeado originalmente y debutará en la madrugada del 7 de marzo.

Si bien aún no hay un conteo oficial y en la publicación no se menciona, de acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora el episodio 87 sería el último de Attack on Titan: The Final Season- Part 2, por lo que hasta que se anuncien eventuales planes a futuro sería la conclusión de la historia de Eren Yager y compañía.